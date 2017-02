El alcalde Héctor López Santillana, ratificó que se encuentra concentrado en cumplir con el trabajo en su administración municipal y no se distrae en temas electorales o de reelección.

Dijo que hay que esperar a que el Congreso del estado termine en legislar para formular las reglas, los términos para poder emitir una opinión en ese tema.

“No me distraigo de mis responsabilidades y compromisos que hicimos con la ciudadanía”, enfatizó.

Cuestionado si le interesa la reelección en la Presidencia Municipal de León, recalcó que “estoy concentrado en servir a los leoneses”.

López Santillana, abundó “no me distraigo ni entro al tema de las especulaciones, ya me conocen, no entrar al terreno de las expectativas”.

Respecto a si tres años alcanzan para cumplir los proyectos y programas de gobierno municipal, precisó “que estamos seguros, el Ayuntamiento, el gabinete y un servidor que sí vamos a entregar buenas cuentas a los leoneses”.

EL 30 % DE APOYOS

Por otra parte, el presidente municipal, señaló que al menos se espera que el 30 % de los apoyos que otorgará el gobierno del estado a los adultos mayores, sean aplicados, aproximadamente, en León.

De acuerdo con el gobernador, Miguel Márquez Márquez, se destinan 150 millones de pesos para apoyar a 30 mil adultos mayores de 60 años, con 500 pesos mensuales para productos básicos, medicinas y transporte.

Para ello, indicó que se hará un diagnóstico a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

¿CIEN MIL DOSIS?

En relación a informaciones del Observatorio Ciudadano de León (OCL), en el sentido de que se consumen al menos 100 mil dosis de drogas en León, el alcalde cuestionó ¿de dónde sacó esa cifra, es una apreciación o estimación?

Las únicas cifras que se tienen registradas son las que se dan a conocer cuando se detienen a personas con la portación de dosis de drogas en los operativos conjuntos que se realizan con autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado.

Por su parte del director de Salud, Mario Sopeña, indicó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones León se encuentra dentro de la media nacional, salvó en el rubro de solventes que está por arriba que es una particularidad de León.