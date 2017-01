A pesar de haber dominado gran parte del encuentro, el León fue incapaz de convertir un gol y en tiempo de compensación los Pumas de la UNAM les ganaron por 1 gol a 0, anoche ante un lleno en el Estadio León.

El encuentro corresponde a la fecha 3 del Clausura 2017 de la Liga MX y la Fiera se estancó con 3 puntos, mientras que los auriazules alcanzaron 6 y están entre primeros lugares.

La solitaria anotación del partido fue de Jesús Gallardo, quien aprovechó un servicio de Rabello al corazón del área y al 92’, simplemente empujó. Mientras que el León se dio gusto fallando ante el marco del “Pikolín” Palacios y al final se escribió la derrota.

Los Pumas abrieron con todo y obligaron a William Yarbrough a emplearse a fondo para sacar al menos tres balones que iban a gol, pero a cambio, en la recta final el “Gullit” Peña no pudo convertir dos contragolpes, solo ante el “Pikolín” Palacios.

Alan Mendoza y Javier Cortés pusieron en aprietos a Yarbrough, pues el primero en tiro libre estuvo cerca y Cortés sacó trallazo dentro del área y había superado a William, pero Nacho González sacó de la raya.

Otra de peligro fue de Jesús Gallardo, que ensayó tiro de larga distancia y el aguascalentense se tiró bien y mandó a tiro de esquina al minuto 20.

Fue hasta el 24’ que el León reaccionó, cuando Luis Montes recortó fuera del área luego de un pase desde la derecha y sacó su disparo, pero el balón se fue apenas a centímetros del poste izquierdo del “Pikolín”.

Casi al final, Carlos Peña tuvo dos opciones solo ante el “Pikolín” Palacios, pero el cancerbero salió bien y evitó el peligro. Todavía en compensación, Boselli cobró un tiro indirecto dentro del área, pero voló su disparo. Así se fueron al descanso con el parcial 0-0.

PERDONAN…Y PUMAS MATA

Para el complemento, la Fiera arrancó prácticamente como cerró la primera mitad, pero a pesar de que tocó mucho la puerta no tuvo la tranquilidad necesaria y, al final, los Pumas en la última jugada aprovecharon y ganaron 0-1.

Los universitarios fueron maniatados, pero Mauro Boselli, Luis Montes y, en la recta final, Guillermo Burdisso, simplemente no pudieron mandarla guardar.

Las más claras fueron un cabezazo de Boselli, pero la defensa sacó a tiro de esquina al 76’, un minuto más tarde apareció Montes con otro remate, pero el balón se fue por un lado.

Al 87’, Mauro Boselli apareció solo en el área y no pudo empujarla, pero tampoco Montes a quien le quedó el rebote, la defensa visitante rechazó. Y al 91’, Burdisso con dos cabezazos estuvo cerca, pero el balón se fue al travesaño y, en el segundo, por un lado.

Fue en la compensación que Pumas aprovechó un contragolpe, Bryan Rabello apareció por izquierda, centró al área y apareció Jesús Gallardo y solamente “cacheteó” el balón para mandarlo al fondo y darle el triunfo a su equipo por 1-0. Así terminó el cotejo.