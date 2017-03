Están a salvo todos los derechos de los propietarios de palcos y plateas en el Estadio León, aclaró anoche la asociación civil “Club Social y Deportivo León”, A.C.”.

Inclusive ofreció a los derechohabientes garantizarles lo anterior ante la fe de un notario público y reiteró que, desde el principio, la batalla legal que han librado es y ha sido exclusivamente contra el Municipio de León y que, también desde un principio, había quedado claro que palcos y plateas del Estadio León, jamás han sido objeto de controversia legal ni figuran en la demanda, cuyo fallo es esperado en breve y en donde se sabrá en definitiva si la “Club Social y Deportivo A.C.” conserva el estadio o se le integra al Municipio.

En un mensaje no breve pero puntual, al que la A.C. tituló “A los Titulares de Certificados de Palcos y Plateas del Estadio León o Nou Camp”, expresa textualmente que: “la asociación civil “Club Social y Deportivo León”, A.C., reitera que los derechos sobre palcos y plateas que amparan los certificados de los que son ustedes titulares, NO están involucrados, ni son materia de discusión o controversia en el litigio que la asociación civil que representamos, enfrenta con el Municipio de León… y por ello reafirma que esos derechos no se verán afectados en modo alguno para el caso de que el litigio fuera resuelto en forma favorable a “Club Social y Deportivo León” A.C., porque en el contrato de fideicomiso que se ha dado por terminado por las autoridades judiciales, que hasta la fecha han resuelto ese litigio. Claramente se estableció que dicho fideicomiso se constituye respetando a todos y cada uno de los titulares de los certificados de palcos y plateas del estadio.

MANIPULACIÓN

La Asociación Civil -de la que forma parte Roberto Zermeño- llama una “manipulación con fines dilatorios” la forma con que su contraparte ha tratado el tema de los propietarios de palcos y plateas en el estadio y se comprometen: “públicamente (se) ofrece (a) declarar en documento legal lo antes expresado en el sentido de que la sentencia que condena al municipio de León a entregar a Club Social y Deportivo León, A.C. el Estadio León, no afectará a los titulares de palcos y plateas, porque se repite, la sentencia es en contra exclusivamente del municipio de León, dado que los palcos y plateas quedaron fuera del fideicomiso, cuya terminación se ha declarado judicialmente y por ello ordena al Municipio a entregar exclusivamente el inmueble que en su momento “Club Social y Deportivo León”, A.C. le entregó en fideicomiso, excluyendo expresamente el área de palcos y plateas.

COMPROMISO

“Inclusive, en aras de superar esa equivocada y tendenciosa información ventilada por diversos personajes en algunos medios de comunicación social, “Club Social y Deportivo León”, A.C. ofrece celebrar con los titulares de palcos y plateas y/o con sus representantes legales, un compromiso de no afectación a sus derechos, no como una concesión por parte de dicha asociación civil, sino derivado de una situación legal definida, como es el hecho de que la sentencia que ordena al Municipio a entregar el Estadio a “Club Social y Deportivo León, A.C. no involucra sus derechos en lo absoluto; compromiso que nuestra asociación está dispuesta a ratificar ante notario público o ante cualquier otra instancia dotada de fe pública, para lo cual también se ofrece abrir una vía de comunicación respetuosa con el y/o los representantes de los titulares de palcos y plateas”.