Hasta este lunes, se contabilizaban ya once homicidios en lo que va de febrero; la mayoría siguen siendo ejecuciones o asesinatos a balazos en ataques sorpresivos contra víctimas inermes, y prácticamente todos están sin resolver.

JUEVES 2:

– Cerca de las 23:00 horas. Venezuela, casi esquina Michoacán, colonia Chapalita: Miguel Ángel N., un hombre con antecedentes penales por robo, es asesinado a balazos por un delincuente que se le aproximó, le saludó y enseguida le disparó.

Fue descrito el asesino sólo como un sujeto que vestía bermuda roja y gorra blanca.

VIERNES 3:

-Salamanca y Apaseo, colonia Industrial, Juan Manuel N. es asesinado a balazos cuando lavaba un automóvil y pasaron pistoleros que le hicieron disparos desde un automóvil. Se habla de una camioneta marca Captiva como un vehículo que empleaban los asesinos.

-Alrededor de las 15:00 horas. Jacarandas y Pompa, colonia Los Pinos. Es asesinado a balazos un hombre cuyo cadáver no fue identificado públicamente sino hasta este martes 7. Se llamó Luis Martin N., tenía 51 años de edad y un antecedente penal por delitos contra la salud. No hay pista de sus asesinos.

SÁBADO 4:

– 01:50 horas, Colonia San Sebastián: hombre asesinado a balazos a bordo de su auto, Chevrolet Aveo, gris, placas de Tlaxcala. El hecho en la esquina de las calles Oriol y Jilguero.

– Al amanecer del mismo día: cuatro cadáveres masculinos en terreno cercano a Comanjilla. Los golpearon antes de darles muerte. Uno fue estrangulado, los otros asesinados por golpes en el cráneo con un instrumento punzopenetrante.

Eran trabajadores de una constructora guanajuatense, y originarios de distintos estados de la República. Rentaban y habitaban en común una propiedad en León.

DOMINGO 5:

– Por la tarde: Río Yaqui y Honda de San Miguel, fue asesinado a balazos Isidro N, de 61 años de edad, alias “El Chivas”, tenía domicilio en el mismo barrio. Señalan a dos ejecutores que viajaban en motocicleta.

– Mismo día, aproximadamente a las 19:00 horas. En calles Noriega y Purísima, colonia Obregón.

El mecánico Crescencio N. de 36 años, es asesinado a balazos en el interior de su taller.

Hay pistas de dos personas que estuvieron previamente con él, discutieron y se marcharon para volver minutos después a bordo de un automóvil VW Jetta, uno de los cuales le disparó y enseguida huyeron.

– Mismo domingo: es asesinado a balazos cuando conducía su auto en Mariano Escobedo e Imelda Gómez el joven Noé N. de 31 años de edad, vecino de la misma colonia. Le disparan desde dos automóviles en movimiento.

MARTES 7:

Una mujer fue ultimada por un pistolero en la colonia Los Fresnos.