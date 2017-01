A raíz del aumento de 11 pesos al transporte público, los leoneses no han parado de quejarse en físico y en redes sociales. La página web de “León Municipio” no ha dejado de recibir comentarios que van desde lo sarcástico hasta lo ofensivo, a raíz de un video que habla de las ventajas del SIT.

“¿Se están burlando de nosotros?”, “¿A poco sí usan el transporte público?” y “Ja, ja, ja… qué buena puntada de Día de los Inocentes. Ya. ¿Es neta?” son algunos de los comentarios respecto a un video que compara el transporte de los 90’s a la actualidad.

De 52 mil 178 reproducciones, la mayoría de los comentarios son negativos y las respuestas del encargado se limitan a frases redundantes que no hacen sino encender la ira de los “feisbuqueros”.

El usuario “Alex Heart” comentó que “el que el transporte público sea de calidad es responsabilidad de ustedes, está justificación que hacen no tiene validez alguna, ya que sí han cambiado cosas pero la realidad es que ustedes no viajan en este transporte, que muy pobremente es funcional y recalco pobremente, y sean honestos este aumento responde a los bolsillos y el bienestar de los empresarios del transporte no al bienestar del usuario que debe ser su prioridad”.

DE RISA LOCA

Jess Montaño de Juárez consideró que “su transporte nos da risa a quienes nacimos usando el Metro de la Ciudad de México. Por eso León nunca pasará de ser un rancho-pueblo donde unos cuantos empresarios y políticos explotan a los obreros”.

Las quejas son las habituales: taquilleras con mal humor, choferes malencarados, rutas que tardan más de 30 minutos, puntos de carga inservibles, nula vigilancia ante robos, gente que no respeta los asientos para adultos mayores y, sobre todo, un precio que no vale, ni de broma, un transporte tan malo.

Zu Edward, también usuario, fue concreto al recomendar que “no usar el transporte público es la única manera de protestar”.

MUY CAPAZ

El responsable de redes del Municipio se limita a explicar la organización del SIT y el transporte público, e invitar a los usuarios a ser “auditores ciudadanos” exhibiendo errores de transportistas, taquilleros y choferes. Las respuestas son aún más molestas, pues los pasajeros señalan que jamás hacen caso a las protestas.