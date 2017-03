La causa de la violencia en las escuelas deriva de los modelos a seguir que los niños y jóvenes tienen desde su entorno, señaló la directora y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Nuria Sanz, luego de participar en la tercer Jornada de la Mesa Redonda “Prevención, convivencia y cultura de la paz”, el cual se desarrolló en Guanajuato Capital.

“Es una realidad, así lo dicen las encuestas en todos los estados del país, pero además es un informe a nivel mundial, por lo que es indispensable trabajar en fomentar y aplicar los valores, una construcción sostenible”, refirió.

Ante esta situación dijo que una medida para erradicar la violencia en las escuelas, es que se vea la problemática desde los hogares, centros escolares y espacios públicos, y que ésta sea medible, ya que lo que no es medible no se puede corregir.

Indicó que se tienen que erradicar los estereotipos que se tienen desde los hogares, la discriminación, la violencia para cambiar una realidad que está pasando no sólo en México, sino en toda América Latina.

Apuntó que además es necesario crear condiciones humanas y dignas para los jóvenes en el país, sobre todo “menores infractores”, ya que es una deuda pendiente que tiene el estado.

Criticó que estos jóvenes que delinquieron cuando eran menores de edad y fueron puestos en algún tutelar, tienen serias dificultades para integrarse a la sociedad.

Sobre las condiciones que los jóvenes vienen en México, apuntó la falta de empleos justos, sobre todos aquellos que no cuentan con la educación media superior.

EUROPA

La representante de la Unesco en México, manifestó que países de Europa tienen curiosidad de cómo éste país puede aplicar desde un modelo gubernamental la educación, en un México donde predomina la diversidad cultural y lingüística.