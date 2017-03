Nuevamente nos lanzamos a la calle Madero, lugar en donde la diversión nunca termina, y esta vez la parada fue en Las Judas, que se encuentra ubicado justamente en frente del templo Expiatorio, y el cual es reconocido por su gran variedad de bebidas exóticas.

Desde mediados del 2015, este lugar comenzó labores, y al día de hoy es uno de los lugares más visitados de esta calle, asisten personas de todas las edades, ya que por las tardes funge como un lugar idóneo para comer, mientras que por las noches se “transforma” en un restaurante-bar lleno de música, baile y mucha, pero mucha diversión, misma que puedes disfrutar desde su impresionante terraza, lugar en donde además tienes una vista privilegiada del Expiatorio.

Una gran variedad de bebidas exóticas son las que conforman la mixología del lugar, algunas de ellas son: “tamarindo island te”, “favorito de Frida”, “veneno de mezcal” o el “Basil mojito”; ya que si prefieres algo más tradicional puedes pedir una refrescante cerveza o una michelada, cuentan con una gran variedad de ellas, sumado a esto no pueden faltar las especialidades de la casa: “chamorro adobado”, “las empanadas Frida Kahlo, los tacos villamelón y el pulpo a las brasas.

Cerca de las doce de la noche, ya cuando el lugar está totalmente ambientado, el Dj del lugar comienza con las canciones un poco más “prendidas”, con un poco de música electrónica y un tanto más de pop-rock, lo que prendió a los asistentes que comenzaron a moverse quizá de forma involuntaria, esto solo es el preámbulo de lo que será una excelente velada, a la cual no le falta nada, ya que siempre suelen estar acompañadas de buena música y un gran ambiente.

Aquí tienes otro excelente lugar con una gran variedad en platillos y bebidas, además de que puedes celebrar cualquier tipo de evento, cumpleaños, despedidas, aniversarios, o simplemente pasar un buen rato con tus amigos, y no olvides que en la calle Madero, ¡La música, la diversión y el buen ambiente nunca terminan!

