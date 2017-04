Van contra UNEBUS

Empresarios transportistas de los municipios del Corredor Industrial se rebelan contra el Sistema Interurbano de Movilidad (UNEBUS) y sumarán amparos a los 17 interpuestos por los de León.

Así lo anunció el presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, quien destacó que tristemente por la entrada del UNEBUS trae una gran riesgo por la competencia que les afectará en lo económico, en perjuicio del servicio de los usuarios que va a revertir los 20 años de avance y premios y reconocimientos logrados en el Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Aseguró que en nada se ha aclarado en el 80 % de las preguntas planteadas al Instituto de Movilidad, a las autoridades estatales y a las municipales, simple y sencillamente porque no lo saben cómo será en la práctica hasta que entre en funciones el UNEBUS.

Daniel Villaseñor, expuso que se está a la espera de una próxima reunión con el gobernador en la que se dará la explicación completa y a detalle de todos los aspectos que encierra en UNEBUS.

INTERROGANTES

Resulta que a la hora de que este asunto se mediatizó, los transportistas de dichos municipios se acercaron a los Transportistas Coordinados de León, con las mismas preguntas y dudas y que no habían tenido con ellos ningún acercamiento las autoridades estatales, ni del IPLANEG, refirió.

Dijo que funcionarios manejan dos discursos, uno muy bonito en una presentación Power Point y a la hora que se trata de la parte técnica es cuando no saben nada ni siquiera ellos, los del IPLANEG en concreto.

Por ejemplo, en el aspecto técnico de la integración tarifaria, no saben ni qué responder, mientras que el gobernador y el alcalde dicen que no va haber integración tarifaria, hay contradicciones, refirió.

“Con los amparos nos vamos a defender de las afectaciones del UNEBUS, y todo se va a tener que validad por el IPLANEG, por el gobierno”, puntualizó.