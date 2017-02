Este domingo se llevará a cabo una marcha a nivel nacional para exigir a Donald Trump respeto al pueblo mexicano, destaca la participación de Enrique Graue, rector de la UNAM, y representantes de 77 organismos de distintos ámbitos.

León se encuentra entre las ciudades que participarán en las movilizaciones convocadas por el movimiento “Vibra México”, respecto al tema, el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), maestro Javier de la Fuente Hernández, durante la presentación del Segundo Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades, dijo que él asistirá a las movilizaciones a la Ciudad de México, aunque lo hará en calidad de ciudadano y no como representante de alguna institución.

El director de la ENES expuso que los respectivos sucesos que derivan de los cambios en el gobierno de EU, son una oportunidad para que el pueblo mexicano esté más unido.

“Yo lo he comentado en muchas circunstancias, en muchos momentos… hay mucho que hacer por México, yo he insistido en que la mejor defensa que podemos tener para los migrantes es tener mejores condiciones de seguridad, de educación, de salud y de trabajo en sus comunidades”, comentó ante los medios de comunicación De la Fuente Hernández.

CRECE DESCONTENTO

“Creo que también, y eso es comentario personal, la marcha es una manifestación de hartazgo social, de enorme frustración y ojalá aparezcan líderes del tamaño de ese hartazgo y no oportunistas que busquen sacar un beneficio de esto que está pasando en el País, yo creo que es un momento importante para México, para hacer una reflexión sobre quiénes somos, a dónde vamos, y eso nos corresponde a todos”, expresó, y agregó que los malestares que actualmente hay en el País, son producto de la impunidad, de la corrupción, no sólo del gobierno en turno, sino que es la suma de muchos años que no han podido contrarrestar las problemáticas que acontecen día con día, a la espera de que otros solucionen los problemas.

Doce ciudades de la República Mexicana y paisanos en distintos países harán marchas simultáneas este domingo; en León, el contingente partirá del Forum Cultural Guanajuato a las 11:00 de la mañana y terminará en la Plaza Principal.