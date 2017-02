El representante de los defensores del Estadio León como patrimonio del pueblo, doctor Primo Quiroz Durán, calificó de “no confiable” el ofrecimiento del “Club Social y Deportivo León”, A.C. en el sentido de que, una resolución del juez a favor de los particulares, no afectaría a propietarios de palcos y plateas.

Ayer, EL HERALDO de León publicó el contenido de un comunicado de prensa emitido por el organismo civil que disputa por la vía legal la propiedad del estadio, en cuyo boletín asegura que en caso de que la resolución sea a su favor, el fideicomiso respetaría los derechos de los palcohabientes,

La semana pasada, se ventiló a la luz pública que propietarios de palcos y plateas promoverían juicios de amparo para defender su propiedad, pero el grupo demandante exhortó -en el comunicado- a tener calma, porque ese recurso legal es innecesario al estar garantizada su propiedad.

Al respecto, el Doctor Quiroz, quien es integrante del grupo civil Defendamos Nuestro Estadio León, señaló que el posicionamiento expresado en el comunicado, “a mi como aficionado, como leonés, no me tranquiliza, porque no son dignos de confianza (los demandantes)”, explicó.

Aseguró que en su acercamiento con los palcohabientes ha escuchado la opinión coincidente de que no es confiable el organismo que hoy demanda la propiedad del estadio.

Sobre la fecha del fallo definitivo del juez que habrá de deliberar en tercera instancia, explicó que no hay fecha específica porque se trata de juicios extensos, “eso es lo que nos han dicho los abogados, que no hay una fecha concreta”, admitió.

“Pero más allá de una fecha (de resolución), lo que nosotros peleamos es que no se cometa un despojo a la ciudad (…) lo que nosotros buscamos es que se haga justicia porque el ese estadio (León) es de todos, no es de un particular y así está de origen”, planteó.

Consideró que por lo pronto hay qué esperar, “lo que esperamos es justicia, porque quienes estamos más enterados sabemos que el estadio es de los leoneses, yo lo que busco (insistió) es que no se cometa un despojo a la ciudad”, indicó.

Evitó vaticinar un escenario hipotético de que el estadio dejara de ser patrimonio de los leoneses y respondió que prefiere no visualizar esa posibilidad.

“Yo ni pienso eso, yo sigo creyendo que los jueces van a dar justicia”, dijo categórico.

Garantizó la vigencia del grupo Defendamos Nuestro Estadio León, integrado por emblemáticos leoneses exdirectivos del Club León e incluso impulsores de la construcción, que sigue con sesiones periódicas para refrendar su objetivo.

DEFIENDE AYUNTAMIENTO

El Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, ratificó que la estrategia legal se dirige “a defender la propiedad del estadio hasta sus últimas consecuencias” expresó el jueves al término de la sesión de Ayuntamiento.

El 12 de noviembre del año pasado, declaró a manera de metáfora que el ayuntamiento iba perdiendo el juicio dos goles a cero derivado de las dos resoluciones a favor de los particulares demandantes.

“Estamos en el minuto 90 y vamos perdiendo 2 a 0 (…) a raíz de la interposición del amparo, desde aquél momento, nos acercamos a las instancias federales para fortalecer los argumentos que consideramos son los valederos”, explicó en ese momento.