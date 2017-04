El equipo Sub 15 del León sacó una importante victoria en el arranque de la fecha 14 del Clausura 2015, al ganar 3-2 a Tigres en su Casa Club.

Sergio Martínez (2′), comenzó la feria de goles y Luis Araujo aumentó la cuenta (9′), en un inicio a tope de los locales, que consiguieron su tercer tanto al 48′, por conducto de Antonio Castro.

Jesús Rodríguez (26′) había descontado en la primera parte, y un tanto final de Alan Ramos (58′) puso el marcador definitivo, en juego que la visita terminó sin técnico, por la expulsión de Miguel Razo.

El resultado le da a los felinos del Bajío su sexta victoria en el torneo, que los lleva de manera sorpresiva a los primeros puestos y en disputa por un lugar en las finales.

Con 4 empates y 3 derrotas más, el León llegó a 22 puntos, mismos que tienen los Rojinegros del Atlas, en el grupo 2 de la división.

El duelo marcó el inicio de la fecha 14 que se disputará el fin de semana con el resto de los equipos, a falta de 4 partidos por disputar antes de las semifinales.

Los Esmeraldas Sub 15 descansarán la semana entrante, volviendo hasta la jornada 16 en su visita al Necaxa.

Los cuadros filiales del León completarán la actividad de la jornada, este sábado, cuando reciban al Veracruz en Sub 17 y Sub 20.