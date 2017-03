Debido a que esta semana no hay actividad oficial en la Liga MX porque se cruza con la ‘Fecha FIFA’, el León se tomó el lunes como día de descanso y este día vuelan a Dallas, Texas.

Se informó que hoy martes, la intención es entrenar y después el equipo viajará rumbo a Estados Unidos, donde esta semana sostendrán dos juegos amistosos ante Santos y Chivas

El primer partido amistoso será el miércoles 22 de marzo en Dallas frente a Santos y el segundo, el sábado 25 de marzo contra las Chivas en Los Ángeles.

Esos cotejos le servirán a Javier Torrente y al grupo en general, para mentalizarse en hacer buenos partidos en la parte final, sobre todo corregir algunos detalles y retomar el torneo oficial con la mentalidad de rescatar puntos.

Asimismo, informar que en sus redes sociales, el Club León felicitó el lunes a su portero mexicoamericano, William Yarbrough por su cumpleaños 28.

Calificar se torna muy complicado, pues con apenas 6 puntos aspiran a sumar de a tres prácticamente en cada uno de los siete partidos que les restan, pues el dejar de sumar de a tres, casi los dejaría fuera y decimos casi, porque no se descarta que con 24 se puedan meter, pero en los últimos torneos, los que califican lo hacen con 25 o 26 puntos.

Sin embargo, los jugadores se deben mentalizar en tener buenas actuaciones en la recta final, porque luego de este mal torneo, al final vendrá el análisis de parte de directiva y cuerpo técnico y no se descarta que muchos ya no seguirán con el León.