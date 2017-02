La muerte de 5 personas, entre ellos un menor de 11 años y una persona de 70, ocurrida el pasado jueves en la Colonia el Llano de San Francisco del Rincón, conmociono a los francorrinconenses, los cuales durante décadas no habían presenciado algo como los 14 homicidios dolosos ocurridos durante los primeros 40 días de un año.

“Tengo 56 años y nunca recuerdo tantos muertos como este año, desde siempre ha habido problemas, pero no eran tan agresivos y sanguinarios como hoy día y por su puesto que tenemos miedo de salir a la calle”, aseguró el señor Bernardo.

Del periodo del primero de enero al 13 de febrero del 2016 habían ocurrido en San Pancho menos de 9 asesinatos, pero lamentablemente en ese periodo específicamente el 02 de enero en una balacera el policía, Victor Javier Camarena Luna, perdió la vida.

Hechos como estos aunado al triste fallecimiento del menor, terminaron por encender los focos rojos a las autoridades municipales y estatales, los cuales anunciaron en rueda de prensa un reforzamiento de la seguridad, tanto en San Pancho como León, municipio que hasta el día de hoy ya rebaso los 50 homicidios dolosos.

“Dijeron las autoridades que son cuestiones del crimen organizado, pero ellos están en calles y negocios, por consecuencia nos afectan a todos”, dijo Guadalupe.

La mujer piensa que, si el problema es la venta de estupefacientes, es ahí donde se debe combatir a los delincuentes.

“Vi en youtube lo que hizo la marina, eso quiere decir que si pueden y saben en donde están, pienso que en lugar de desfilar deben combatir ese problema, porque nos esta destrozando como sociedad”, expresó.

La también comerciante de 45 años, no recuerda escenas trágicas como las ocurridas en colonia el Llano “Solamente me acuerdo que hace como 8 años murieron 8 personas, pero fue cosa de brujería o santería, pero algo como esto no”.

PREOCUPAN LIMITES CON JALISCO

Hace más de 15 días miles de francorrinconenses caminaron 88 kilómetros por la zona serrana de Guanajuato y Jalisco, para visitar o pagar mandas con la Virgen de San Juan de los Lagos.

Pero hubo quienes dejaron de acudir este año, ya sea por cuestiones personales, pero también por asuntos de seguridad personal.

“Tengo familia en la Unión de San Antonio y me dijeron no vengas para que te arriesgas, acá esta difícil mejor espérate para el otro año”, acotó Luis, quien es pespuntador en su propia casa.

De acuerdo al joven zapatero las autoridades de Guanajuato, desde hace cuatro años enfocaron sus baterías en blindar municipios de Guanajuato colindantes con Michoacán, pero desgraciadamente se olvidaron de Jalisco.

“Los militares están en la bajada de San Diego de Alejandría, pero hay 20 accesos de terraceria para ingresar a Guanajuato, hasta ahorita dicen que reforzaran esta zona, ya cuando tienen el problema encima”, puntualizó el pespuntador.

DESCONFÍAN DE LA SEGURIDAD

Las estadísticas al alza de homicidios dolosos no es lo único que preocupa a los habitantes de San Pancho, sino que también les mortifica ser robados, ya sea en vía pública o dentro de sus propias casas.

Estos dos delitos, aunque son de bajo impacto, afectan seriamente la economía de cada uno de los habitantes, ya sean originarios de San Pancho o provenientes de fuera.

Lo grave es que algunos policías o ex policías de ciudades como León han venido a cometer robos a mano “La verdad si desconfío de los uniformados porque hace 2 meses se metieron a robar una caja fuerte de una empresa coreana”, mencionó el veracruzano que prefiero omitir el nombre.

Además, dio a conocer que hace 3 meses le ocurrió a un conocido un caso de abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad, los cuales no quiere a dar a conocer su nombre, ni la corporación a la que están adscritas por miedo a represalias.

“Lo que me platico me dio miedo, nunca quiso denunciar nada por temor a la seguridad suya y de su familia, mejor se regreso a Veracruz”, expusó.

SI A LOS MILITARES

Luego que se difundieran en youtube los videos de la Marina en Nayarit, donde fallecieron 15 sicarios, surgió la polémica en el Senado de cuando se debe utilizar el uso de la fuerza.

Mientras tanto en redes sociales miles de personas aplaudieron las acciones emprendidas por los marines, lo que es un hecho es que la mayoría de ciudadanos todavía ven con confianza a los militares y marinos, cosa que no ocurre con policías municipales, estatales y ministeriales.

“Ministeriales, estado, municipales y hasta federales son muy corruptibles, desgraciadamente por uno la llevan todos, los militares al menos han mostrado más actos de lealtad con México y la ciudadanía”, expuso un campesino de nombre Valentín.

TOQUE DE QUEDA

Hace 20 años era muy común salir a las calles y sentarse afuera en sillas sobre las banquetas y más en tiempos de calor, con la ola de inseguridad eso se dejo de hacer.

“Me sentaba con mi comadre Conchita a platicar y las vecinas se arrimaban, ahora ya mejor lo hacemos aquí adentro porque a cualquier hora se escuchan balazos, es como una especie de toque de queda vecinal”, planteo Lupita de 55 años.

Evitar que los niños jueguen en la calle a altas horas de la noche, también fue algo que se dejo de hacer en San Pancho.

“Fíjate y ya no hay niños jugando, el día de reyes no salieron a jugar por los saqueos, pero el otro año no ocurrió lo del gasolinazo y ya casi nadie salía”, comentó la mujer.

Por último, dijo que ir a otras colonias a visitar a sus familiares o disfrutar las fiestas patronales, es prácticamente imposible, porque los desconocen y terminan golpeados igual ocurre cuando por necesidad deben caminar a altas horas de la noche, mejor prefieren tomar taxi.

En definitiva, la ciudadanía piensa que la situación de inseguridad en San Pancho es grave, porque las autoridades estatales y municipales minimizaron el tema, al grado que quisieron callar la balacera ocurrida el sábado cerca del panteón San Miguel, cuando familiares de las personas asesinadas cargaban en hombros sus ataúdes.