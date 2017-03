El equipo escarlata no gana en el Estadio León desde el Clausura 2013, cuando se impusieron 1-2 al entonces León de Gustavo Matosas.

Desde entonces, ha visitado el feudo felino en 4 ocasiones para registrar 2 empates y dos derrotas, una de ellas, la goleada 5-1 de los Panzas Verdes en el Clausura 2016.

Y es que aunque el ahora equipo dirigido por el argentino Hernán Cristante sabe lo que es ganarle al León, al eliminarlo en los octavos de final del torneo de Copa Apertura 2016, los choriceros suelen indigestarse cuando de enfrentar a los del Bajío se trata.

El episodio en Liga MX más reciente dejó un empate 1-1 entre Verdes y Rojos por la fecha 11 del Apertura 2016, ya con el argentino Javier Torrente al mando del cuadro de Guanajuato, que quería, como hoy, salir de un mal momento.

La situación no es tan diferente, sin embargo, ahora son los Panzas Verdes quienes deben ganar en casa para buscar aspirar a una hoy lejana liguilla, no tanto por los partidos que quedan, sino por sus puntos obtenidos en 9 partidos (6).

Antes del empate y la goleada felina, Toluca perdió en casa ante el León 1-3 en el Apertura 2015, otro empate en León y un par de victorias felinas 2-3 en el Apertura 2014 y 0-1 en el Clausura 2014.

En Liga MX, Toluca no vence al León desde el Clausura 2014, una de sus tres victorias sobre La Fiera desde 2012.

El registro marca 5 triunfos para los verdiblancos, 3 igualadas y 3 victorias rojas.