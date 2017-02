La volcadura de un camión urbano registrada en la colonia Hacienda Viñedos, muy cerca del Hospital de Alta Especialidad, dejó como saldo 42 personas lesionadas, todos ellos pasajeros y entre ellos varios niños.

El percance se registró alrededor de las 14:30 horas sobre el Bulevar Cañaverales, entre el Plantel de la Universidad de Guanajuato y la colonia Héroes de León, donde un camión de pasajeros de la ruta A-96 con número económico LE-1051, resultó volcado al parecer debido a una falla mecánica.

LESIONADOS

De las 42 personas lesionadas, 33 fueron trasladadas con golpes y lesiones leves, mientras que las 9 restantes iban en condiciones delicadas, pero no se reportó a ninguno de los pasajeros grave debido a este hecho.

El Sistema Único de Emergencias recibió un reporte donde informaban sobre el choque y posterior volcadura del vehículo y varias personas lesionadas, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia entre ellos Tránsito Municipal, Policía, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y SUEG para brindar atención y trasladar a los heridos.

Las nueve personas con lesiones mayores fueron trasladadas de inmediato a la Clínica Sienna a bordo de ambulancias, así como otros en condiciones delicadas, todos los paramédicos se movilizaron para dar atención tanto a adultos como personas mayores.

Otra parte de los pasajeros fueron trasladados también a bordo de ambulancias, pero debido a que no fueron suficientes las unidades, una parte de los pasajeros con lesiones menores fueron llevados al Hospital La Luz a bordo de otro camión urbano de la misma línea, aunque muchos de ellos decían sentir temor de subirse otra vez al camión.

CHOQUE CON POSTE

Gente iba y venía auxiliando a los heridos, los cuales fueron reunidos en el camellón central donde uno a uno fueron revisados de las lesiones que presentaban, la zona acordonada, el camión recostado sobre su lado derecho perdió la velocidad al estrellarse contra un poste verde que quedó completamente inclinado debido al impacto.

Más de uno de los viajeros de la unidad coincidieron en señalar que el conductor venía a una velocidad moderada, no a exceso de velocidad y que al parecer perdió el control debido a una falla mecánica que le hizo chocar los neumáticos delanteros contra la guarnición central, luego recorrió varios metros en dos llantas hasta que terminó volcado al chocar contra el poste verde de metal.

La circulación se vio afectada por un par de horas, hasta que el camión fue levantado con el apoyo de una grúa y removido del lugar, en tanto el conductor fue trasladado en calidad de detenido mientras se deslindan responsabilidades.

VERSIÓN OFICIAL

Las autoridades emitieron un comunicado donde se señala lo siguiente:

De manera coordinada los cuerpos de emergencia municipal y estatal brindaron auxilio inmediato a los afectados en un accidente vial, en el que se vio involucrado un camión del Sistema Integrado de Transporte.

El accidente, donde se involucró el autobús de la Ruta A-96 y número económico LE-1051, tuvo lugar cerca de las 2:20 de la tarde en el bulevar Cañaveral en la colonia Hacienda Viñedos.

Luego de un reporte al Sistema Único de Emergencias 911, agentes de Tránsito Municipal que patrullaban a unos metros del lugar del accidente, arribaron de inmediato para brindar auxilio a los tripulantes del camión que quedó volcado.

En cuestión de minutos personal y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y Estatal, Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), Cruz Roja y ambulancias particulares de Urgencias Avanzadas arribaron al lugar para brindar atención a las personas lesionadas.

Un total de 48 personas, de las cuales 31 resultaron con lesiones menores catalogadas en código verde y 17 en código amarillo, fueron trasladadas en ambulancias de las diversas corporaciones, así como en unidades de Tránsito Municipal y Protección Civil a recibir atención médica al Hospital La Luz y a Médica Poniente.

El conductor del camión que se identificó como Luis Ángel N., quien resultó ileso, fue detenido por agentes de Tránsito Municipal y presentado ante el Oficial Calificador en Turno para deslindar responsabilidades.

Por otra parte, la Dirección General de Movilidad informa que las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales particulares, por lo que la empresa concesionaria se hará responsable de los gastos médicos o aquellos que se deriven del accidente.

Luego de que determinen las causas del hecho por las autoridades correspondientes, la Dirección de Movilidad podrá iniciar los procedimientos que en la materia le competen.

Cabe mencionar que la unidad de transporte estaba en condiciones para prestar el servicio, las cuales fueron determinadas por la revista físico mecánica que se le realizó en el segundo semestre del 2016.

La Secretaría de Seguridad Pública a través de sus áreas trabaja para brindar seguridad a la ciudadanía.