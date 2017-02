El matador Arturo Macías ‘El Cejas’, dijo sentirse contento de poder torear otra vez en León, ahora alternando este viernes con Morante de la Puebla y el guanajuatense Diego Silveti.

“León representa muchas cosas, cuando yo toreaba de novillero una de las actuación que más me dio alegría en mi carrera fue aquí en León”, recordó.

“En mi novillada 20, que yo venía de España, tuve una actuación que me dio mucha moral y me vi muy capaz, he cortado rabos, he indultado toros, el año pasado corté tres orejas, eso habla del cariño que tengo por esta tierra”, agregó.

“Agradezco mucho que el toreo llegue a sus corazones y para mí es muy bonito torear en este gran cartel. Yo digo que a la plaza de toros no viene a divertirse, viene a emocionarse”, dijo.

– ¿Que representa compartir plaza con otras dos grandes figuras del toreo?

“La verdad es algo muy especial, alternar con estos grandes toreros, al menos a mí hace que me crezca y saca lo mejor de mí”, explicó.

“El principal contendiente, si se puede decir así, eres tú mismo, es superarte de las actuaciones anteriores, es algo muy bonito que tiene el toreo, nunca hay lugar a la monotonía, nunca hay un momento en el que uno se pueda relajar”, añadió.