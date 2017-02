Yollotl Juan Humberto Aranda Álvarez, representará a México y a Guanajuato; practica natación en la alberca olímpica del Centro de Seguridad Social de la Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y participará en los IV Juegos Panamericanos Juveniles a desarrollarse en Brasil durante el mes de marzo.

Practica el deporte de la natación desde los tres años y medio de edad y sus primeras prácticas se dieron gracias a una rehabilitación que requería por padecer parálisis cerebral leve; así comenzó en el chapoteadero. Fue abanderado por parte del maestro Sergio Andrés Santibáñez Vázquez, delegado del IMSS en Guanajuato, quien lo felicitó y manifestó estar seguro de que Yollotl traerá buenos resultados de la competencia que está en puerta.

Al término de su rehabilitación, decidió seguir practicando natación, motivado por su actual entrenador Carlos Alberto Hernández Arteaga, quien también fue profesor del hermano de Yollotl, que entrenaba natación, pero no pudo ser su profesor en ese momento, fue así como ingresó al mundo del deporte. Hoy, el destino tiene trabajando juntos a Yollotl y a su profesor Carlos Alberto.

Yollotl es un deportista paralímpico, indicó que “el IMSS es mi casa y es el lugar que me vio nacer, porque todo comenzó aquí en la alberca del Seguro Social y le tengo mucho cariño, ya que aquí inicié y seguí mi camino, me han brindado mucho apoyo, mi entrenador siempre me acompaña en mis competencias; es muy importante dentro de la preparación psicológica”.

Dijo que para clasificar a estos Juegos Panamericanos ha hecho concentraciones con la selección nacional y ha participado en diversas eliminatorias, por lo que fue seleccionado entre los mejores competidores para participar en Brasil.