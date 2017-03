El delegado de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato (CONAGUA) Humberto Navarro de Alba, dio a conocer que la constructora Abengoa se comprometió a contratar mayor mano de obra para terminar en los tiempos establecidos el acueducto de la Presa El Zapotillo.

Con esto, dijo que se garantiza el cumplimiento del compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, quien había dicho que en 2018 estaría operando la Presa El Zapotillo, la cual dotará de agua a los habitantes de los Altos de Jalisco y León por los próximos 20 años.

“Sigue puesta la fecha e independientemente de los ajustes que se ha hecho por la condición financiera, este tiempo en el que la empresa tuvo problemas financieros en el que no avanzó de acuerdo a los tiempos que tenía establecido el compromiso de parte de la empresa, es que meta a mayor fuerza de trabajo y así poder trabajar y avanzar ante los tiempos que no se trabajó por circunstancias que ya he mencionado para cumplir en 2018”, informó.

PROBLEMAS FINANCIEROS

Aseguró que Abengoa ya logró resolver sus problemas financieros, lo que permitirá dar certeza a la construcción del acueducto el cual abarcará 140 kilómetros, aunque hasta el momento solamente se han construido dos kilómetros.

“En este momento parece que internamente ha hecho algunos ajustes para la negociación de su deuda porque cumple con los compromisos en México, pero particularmente nos interesa el proyecto del Zapotillo”, señaló.

Luego de que autoridades del estado de Guanajuato y de León se reunieron con directivos de la Comisión Nacional del Agua durante este miércoles en la Ciudad de México, dijo que se acordó realizar una visita de inspección de la obra, por parte del gobernador Miguel Márquez Márquez, el alcalde de León, Héctor López Santillana y representantes de la CONAGUA.

“En esta reunión se conversó con el director general de la CONAGUA y se dieron a conocer los avances de la Presa El Zapotillo que son finalmente avances y que se programó una gira de trabajo con el gobernador, con gente de la CONAGUA nacional”, finalizó.